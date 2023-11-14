Türkiye'de 'karabasan' olarak adlandırılan uyku felci diğer ülkelerde nasıl biliniyor?

GÜNEY BATI NİJERYA

Güneybatı Nijerya'daki Yorubalılar arasında 'ogun oru' olarak ifade edilen uyku felci, 'gece savaşı' anlamına gelir ve beden ve zihnin bir tür şeytani olan tarafından istila edilmesi olarak görülür.

Bu sadece kas kontrolünün korkutucu kaybıyla değil, aynı zamanda buna maruz kalan kişinin Dünya'daki eşi ile ruhani eşi arasındaki, yalnızca şeytan çıkarma ayinleri ve Hıristiyan dualarıyla düzeltilebilecek destansı bir savaş verdiği de düşünülür.