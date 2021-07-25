Koronvirüs salgınında normalleşme devam ederken vatandaşların en çok merak ettiği aşılama ile ilgili son durumu bir araya getirdik! İşte 25 Temmuz 2021 Pazar günü itibariyle son durum...

25 TEMMUZ 2021 TÜRKİYE AŞI DURUMU

Toplam Yapılan Aşı Sayısı

66.153.719



1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

39.484.904



2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

22.848.564