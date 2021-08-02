Koronvirüs salgınında normalleşme devam ederken vatandaşların en çok merak ettiği aşılama ile ilgili son durumu bir araya getirdik! İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü itibariyle son durum...

2 AĞUSTOS 2021 TÜRKİYE AŞI DURUMU

Toplam Yapılan Aşı Sayısı

73.829.865

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

41.149.644

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

27.635.078