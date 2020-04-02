İL İL CORONA VİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, en fazla koronavirüs vakasının 8 bin 852 ile İstanbul'da olduğunu söyledi. Türkiye'de ilk vakanın tespit edilmesinden bu yana yaklaşık üç hafta geçti. Bu süre boyunca her akşam salgının yayılmasıyla ilgili en güncel veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden paylaşılıyor.

Dünyada ise Covid-19 teşhisi konulan kişi sayısı 800 binin, can kaybı da 40 binin üzerine çıktı. Dünyada en fazla vaka görülen ülke, ABD olmayı sürdürürken, bu ülkeyi İtalya ve İspanya takip ediyor. En fazla can kaybı da 10 binin üzerindeki ölümle İtalya'da.

Türkiye'de virüsle bugüne kadar hangi önlemlerin alındığını ve virüsten korunmak için neler yapılması gerektiğini derledik:

Türkiye'de virüse karşı hangi önlemler alındı?

Türkiye'de son üç hafta içerisinde virüsün yayılmasını yavaşlatmak için bir dizi önlem alındı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma akşamı özellikle seyahati kısıtlayan bir dizi yeni düzenleme açıkladı.

Erdoğan'ın açıkladığı düzenlemelere göre, yurtdışı uçuşlar tümüyle sona erdirilirken, şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağladı.

Erdoğan, tüm tedbirlerin 30 büyükşehirde 'titizlikle uygulanacağını' söyledi.

Erdoğan'ın açıkladığı önlemlerin tamamı şunlar:

"Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir.

Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır.

Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.

Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır.

Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir. 30'un dışındakileri şimdilik saymıyorum. Sadece 30 büyükşehri sayıyorum. Buralarda titizlikle bunun uygulanmasına geçilecektir. Dolayısıyla bu 30 büyükşehrimizin valisi bu kararlılığı uygulamada alttaki kurullarıyla birlikte gösterecektir."

Türkiye'de daha önce alınan önlemler kapsamında ilk, ortaokullar ile liseler 16 Mart haftasında tatil edildi ve okulların en erken 30 Nisan'a kadar kapalı kalmasına karar verildi.

Restoran, cafe, bar, gece kulübü gibi mekanların faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Ligler ertelenirken, birçok etkinlik de iptal edildi.

Halka ülke dışına seyahat etmemeleri ve ayrıca mecbur kalmadıkça evden çıkmama çağrısı yapıldı. 65 yaş üstüne de sokağa çıkma yasağı getirildi.

Ayrıca yurtdışından gelenlerden ilk etapta 14 gün kendilerini tecrit etmeleri istenirken, daha sonra virüsün tespit edildiği yerlerdem gelenler öğrenci yurtlarında karantina altına alınmaya başlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cami ve mescitlerde cemaatle namazlara ara verildiğini açıkladı.

Münferit namaz kılmak isteyenler için camiler bazı istisnalarla açık olacak.

İŞTE İL İL CORONA VİRÜS VAKA SAYISI