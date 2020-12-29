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Türkiye'de mobil oyun tutkunlarının yüzde 81’i kadın, yüzde 76’sı erkek

AdColony ve Global Web Index tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oyun oynuyor. Türkiye’de mobil oyun oynayan yetişkinlerin yüzde 81.7’si kadın, yüzde 76.5‘i ise erkek. Rapora göre en çok tercih edilen tür, yüzde 49.2 ile aksiyon-macera.

29.12.2020 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye'de her 10 yetişkinden 8'i mobil oyuncu - Haberler
HABERTURK.COM

Mobil reklam ve pazarlama platformu AdColony, bağımsız araştırma şirketi Global Web Index ile birlikte mobil oyun sektörüne yönelik bir rapor yayımladı.

21 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre, Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oyun oynuyor. Mobil oyun tutkunu yetişkinlerin yüzde 81.7’si kadınlardan, yüzde 76.5’i ise erkeklerden oluşuyor.

EN ÇOK AKSİYON, PUZZLE VE YARIŞ OYUNLARI TERCİH EDİLİYOR

Türkiye’deki mobil oyuncuların en sevdiği oyun türü yüzde 49.2 ile aksiyon-macera oyunları olurken onu, yüzde 46.2 ile puzzle ve yüzde 45.7 ile yarış oyunları takip ediyor. Rapora göre, mobil oyuncuların yüzde 60.6'sı televizyon izlerken mobil oyun oynuyor.

Araştırma verilerini değerlendiren IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Mobil oyun, oyun sektörü içinde en hızlı büyüyen alan. Geçmişte sadece eğlenceli vakit geçirmek için yapılan aktiviteler olarak görülen mobil oyun dünyası, günümüzde dünyanın en büyük ciroya sahip sektörlerinden biri oldu. Oyun alanında yapılan girişimler gerek sektörün giderek büyümesiyle gerekse sağlanan devlet destekleriyle özellikle gençler için gözde bir konumda” dedi.

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