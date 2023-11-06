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MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi, TİM Show Center'da düzenlendi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, etkinlikte yaptığı konuşmada, Borsa İstanbul'da şirketlere ve yatırımcılara farklı finansman yöntemleri ve yatırım araçları sunduklarını söyledi.

Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda ürün yelpazelerini çeşitlendirdiklerini anlatan Ergun, "En hızlı ve en güvenli bir şekilde kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Son yıllarda hem şirketlerimizin hem de yatırımcılarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri işimize daha bir şevkle bağlamaktadır. Borsa İstanbul olarak ülkemizin büyümesinin temel dinamosu olan üretim, yatırım, ihracat yapan, istihdam oluşturan şirketlerimizi, büyümelerinin finansmanını halka arz yoluyla sağlayabilmeleri için tek tek ziyaret ediyor ve borsamıza davet ediyoruz." diye konuştu.

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Ergun, Borsa İstanbul olarak iş yapma modellerini değiştirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece şirketlerin halka arz başvurusunu değerlendiren bir borsa değiliz. Şirketlerin halka arz başvurusundan önce, karar ve hazırlık aşamasında her türlü desteği veren ve yardımcı olan bir borsayız. Bu kapsamda son 3 senede borsamızda 136 şirket işlem görmeye başladı. Bu şirketlerin halkı arzından 104 milyar TL kaynak sağlandı. Yine son 3 senede 4 bin 674 adet borçlanma aracı işlem görmeye başladı. Bu ihraçlardan da 1 trilyon TL'nin üzerinden kaynak sağlandı.

Şirket sayımız 3 sene önce 394 iken bugün 529'a ulaştı. Günlük ortalama işlem hacmimiz 3 sene önce 26 milyar TL iken bugün günlük ortalama işlem hacmimiz 136 milyar TL'ye ulaştı. Diğer taraftan Türkiye nüfusunun her 10 kişiden 1'i borsamızın aktif yatırımcısı haline geldi. Birkaç yıl önce bu rakam yüzde 1'ler seviyesindeydi. Bireysel yatırımcılarımız artık genç yaşta sermaye piyasalarıyla tanışmaktadır. Biz de bu ivmeyi bilgi ve deneyimle besleyerek büyütmek istiyoruz. Borsamızda yatırım yapan vatandaşlarımızın sayısının artması, sermaye piyasamız açısından çok mühim bir kazanımdır. Asıl temennimiz yatırımcılarımızın uzun vadeli yatırım perspektifi kazanması ve ortaklık kültürü ile hareket etmesidir."

Şirketlerin ve yatırımcıların ilgisine cevap verebilmek adına ürün ve hizmetlerinin çeşitliliğini ve sayılarını artırmaya devam ettiklerini aktaran Ergun, "Bu kapsamda girişimcilik ekosisteminin bir parçası olarak bir süredir üzerinde çalıştığımız çok önemli bir projeyi bu yıl hayata geçirdik. Bu önemli proje, Girişim Sermayesi Pazarı'nın borsamızda işleme açılmasıdır. İleride halka arz olmayı düşünen ancak büyümesi için ihtiyaç duyduğu finansmana daha erken aşamada ulaşması gereken şirketlerimiz artık bu pazar yoluyla erken finansmana ulaşabilecekler." dedi.

Ergun, katılım finansını geliştirmeye yönelik adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Katılım finansı alanında hazırladığımız endekslerimizin sayısını ve çeşitliliğini artırarak bu endeksler üzerine yeni fonlar kurulmasına imkan sağladık. Bu endeksler sayesinde yatırımlarında katılım finansı kriterlerini dikkate alan yatırımcılarımızın bu esaslara uygun faaliyet gösteren şirketleri rahatlıkla bulabilmesine ve bunlar arasından seçim yapabilmesine imkan sağlamış olduk. Borsamızda işlem gören şirketlerimize tek tek katılım finansı konusunda eğitimler verdik. Ayrıca borsamızda işlem görmek isteyen şirketlerimize, halka arz izahnamelerinde katılım finansı kriterlerini sağladığına ilişkin görüş vererek katılım finansı hassasiyeti olan yatırımcılarımızın şirketlerimizin halka arzlarına katılmasına imkan sağlamış olduk. Şirketlerin katılım finansı alanındaki kaynak temini fırsatlarından daha çok yararlanmasını amaçlıyoruz. Piyasaların büyümesine odaklandığımız bir hedef ile Türkiye Yüzyılı vizyonunda İstanbul'un uluslararası finans merkezi konumuna güç katmaya devam edeceğiz."