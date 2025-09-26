Habertürk
        Türkiye'de geliştirilen yeni Ford Trucks F-Max tanıtıldı

        Türkiye'de geliştirilen yeni Ford Trucks F-Max tanıtıldı

        Ford Trucks, tüm geliştirme ve üretim süreçlerini Türkiye'de gerçekleştirdiği yeni F-MAX'i Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi'nde düzenlenen lansmanla tanıttı. Yapılan açıklamaya göre, modern tasarımı ve Ecotorq GEN2 motoru sayesinde yüzde 11,3'e varan yakıt verimliliği ve segmentine özgü teknolojik yenilikler F-MAX'in fark yaratan özellikleri arasında yer alıyor

        26.09.2025 - 12:08
        Türkiye'de geliştirilen yeni F-Max tanıtıldı
        Ford Trucks'ın ağır ticari araçlarından F-MAX’in yenilenen versiyonu ortaya çıktı.

        Ford Otosan mühendisleri tarafından Türkiye’de geliştirilip üretilen yeni F-MAX, Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilen bir lansmanla tanıtıldı.

        2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünü alan F-MAX, iç ve dış tasarımındaki yeniliklere ek olarak Ecotorq GEN2 motoruyla Türkiye ve yurtdışında Ekim ayından itibaren satışa sunulacak.

        Aracın lansmanında konuşan Ford Trucks İş Alanı Lideri Emrah Duman, "Yeni F-MAX ile hedefimiz sürücülere uzun yolda kesintisiz bir yolculuk, üstün konfor ve verimlilik sunmak. Ecotorq GEN2 motor sayesinde sunduğumuz yüzde 11,3’e varan yakıt tasarrufu ve yenilenen kabin donanımlarımız F-MAX konforunu sürücü odaklı mükemmelliğe taşıyor. Yeni F-MAX ile hem yerli hem de global pazarlardaki hedeflerimizi güçlendiriyoruz" dedi.

        Fikri mülkiyet hakları tamamen Ford Otosan’a ait olan ve Eskişehir fabrikasında üretilen Ecotorq Gen2 motor sayesinde yeni F-MAX yüzde 11,3’e varan yakıt tasarrufu sunuyor.

        F-MAX’in yenilenen ön ızgarası gövdeyle bütünleşerek araca modern ve akıcı bir görünüm kazandırıyor. Dijital Ayna Sistemi iyileştirilmiş aerodinamik verimliliği daha da artırarak Gözcü Modu ile sürüş güvenliğine katkı sağlıyor.

        YENİ TEKNOLOJİLER EKLENDİ

        12” Dijital Gösterge Ekranı ve 12.4” Multimedya Ekranı sürücülere tema ve bilgi akışının kişiselleştirilebilmesi imkânı tanırken, kablosuz şarj bölmesi, elektronik park freni ve anahtarsız çalıştırma gibi yeni özellikler günlük kullanım konforunu arttırıyor. Ayrıca araca eklenen Max Güvenlik Kilidi park esnasında sürücü ve araç için ekstra güvenlik sağlıyor.

        Yeni F-MAX’da 13 dilde komut alabilen gelişmiş Sesli Asistan teknolojisi de yer alıyor. Dört farklı komutla devreye alınabilen Sesli Asistan sayesinde klima, müzik, radyo ve telefon gibi pek çok fonksiyon sürücünün ses komutlarıyla kontrol edilebiliyor. Yatak yanındaki 7 inç dokunmatik kontrol ünitesi sayesinde bu fonksiyonlara sürücüler dinlenirken de ulaşabiliyor.

        Habertürk Anasayfa