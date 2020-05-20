AA

Dünya Arı Günü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, arıcılığın geliştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, arılı kovan desteklemesi kovan başına 15 lira, gen kaynağı desteklemesi kapsamında arı koruma desteği kovan başına 40 lira, damızlık ana arı desteği adet başına 80 lira, organik statüde bulunan arılı kovan desteği kovan başına 10 lira ve Bombus arısı desteği koloni başına 60 lira olarak uygulanıyor.

Bu çerçevede geçen yıl arılı kovan için 52 bin 738, damızlık ana arı desteklemesi kapsamında da 1996 üreticiye destekleme ödemesinde bulunuldu.

Söz konusu yılda altyapısı uygun 10 işletmeye "ana arı üretim izni" verilirken, üretim yapan 114 ana arı üretim işletmesi de denetlendi.

ARI ISLAHI ÇALIŞMALARI

Bakanlık bünyesindeki araştırma enstitülerinde, yerli ekotiplerin tespiti ve ıslahına yönelik çalışmalara da devam edildi.

Ülkenin gen kaynağı olduğu tespit edilen arı ekotiplerinin bölgelerinde saflığının korunmasının yanı sıra uzun yıllar bölge ve ülke arıcılığının damızlık talebine katkı sağlanması amacıyla Kırklareli ili Trakya, Düzce ili Yığılca, Muğla ili Ege, Çorum ili Orta Anadolu, Zonguldak ili Batı Karadeniz ve Hatay ili Suriye arı ekotiplerinin seleksiyon ve ıslah çalışmaları yapıldı.

Arıcılık Kayıt Sistemi'yle harita üzerinde arı konaklama noktalarının belirlenip sayısallaştırılması çalışmaları başlatıldı.

Üç yıl için planlanan Arı Ürünlerinin Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi'yle de arıcılar, balın yanında katma değeri yüksek polen, arı sütü, propolis, arı zehiri, arı ekmeği, apilarnil gibi ürünleri üretmeleri için teşvik ediliyor. Projeyle arı ürünlerinin ihracat bazlı olarak ekonomiye katkı sağlaması öngörülüyor.

KOVAN SAYISI EN FAZLA MUĞLA'DA

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de arıcılık yapan işletme sayısı 80 bin 675 olurken, en fazla işletme 4 bin 745 ile Muğla'da yer aldı, bu ili 2 bin 636 ile Ordu izledi.

Ülkedeki kovan sayısı da 2019 sonu itibarıyla 8 milyon 128 bin 360 olarak kayıtlara geçti. Kovan sayısında da 918 bin 116'yla Muğla listenin başında bulunurken, Ordu'daki kovan sayısı 573 bin 358 olarak hesaplandı.

Türkiye'de geçen yıl 109 bin 330 ton bal üretildi. Bal üretiminde ilk sırayı ise 17 bin 57 tonla Ordu alırken, bu ili 14 bin 688 tonla Muğla ve 11 bin 77 tonla Adana takip etti.

Arıcılığın yanı sıra metal, kozmetik, tekstil sanayi, ilaç ve mum imalatı ile birçok alanda kullanılan ve baldan sonra en çok rağbet gören arı ürünü bal mumu oldu. Bal mumu üretim miktarı geçen yıl 3 bin 971 olarak gerçekleşirken, bu alanda ilk sırada 508 tonla Adana yer aldı.