Türkiye'de geçen ay yağış yüzde 16 azaldı

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar nisan ayı yağış ortalaması 59,1 milimetre olarak ölçüldü.
Geçen yıl nisan yağışları 69,7 milimetre olarak kaydedilirken, bu nisanda ise yüzde 28 azalarak 49,9 milimetre şeklinde kayıtlara geçti.
Bu yılın nisan yağışları, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 16 azaldı.
Bu nisanda, 2019 Kasım ayından bu yana kurak geçen Trakya'nın batı kesimleri, oldukça yüksek yağış aldı. Ege ve İç Anadolu bölgelerinde normale göre yağışta yüzde 40'ın üzerinde azalma kaydedilirken, özellikle Bursa'nın güneyi, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde ise yağışlarda yer yer yüzde 60'ın üzerinde azalma meydana geldi.
En fazla yağış 154 milimetre ile Siirt'te, en az yağış 23 milimetre ile Eskişehir ve Nevşehir'de kaydedildi. Edirne ise son 23 yılın en yüksek nisan yağışını aldı.
Nisan ayı yağışları Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde azalırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arttı.
Nisan ayında bölgesel yağışlar şu şekilde gerçekleşti:
|Bölgeler
|2020 nisan yağış (mm)
|Normal (mm)
|Geçen yıla göre değişim (%)
|Normaline göre değişim(%)
|Marmara
|49,8
|51,2
|- 4 azalma
|- 3 azalma
|Ege
|33
|55,5
|- 42 azalma
|- 41 azalma
|Akdeniz
|44,5
|53,3
|- 32 azalma
|- 17 azalma
|İç Anadolu
|29,4
|51,8
|- 28 azalma
|- 43 azalma
|Karadeniz
|43,2
|59,3
|- 28 azalma
|- 27 azalma
|Doğu Anadolu
|77,9
|75,2
|- 19 azalma
|4 artma
|Güneydoğu Anadolu
|72,7
|60,2
|- 46 azalma
|21 artma
- "2 bölgede yağış arttı"
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgelerin aldığı yağışın yıldan yıla farklılık gösterebildiğini söyledi.
Türkiye'de nisan ayında bölgesel yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arttığını belirten Toros, şunları kaydetti:
"Yağış, tabiatı gereği mekansal ve zamansal olarak sürekli farklılık göstermektedir. Türkiye'nin 5 bölgesinde nisan yağışları azalırken, 2 bölgesinde artmıştır. Geçen ay Türkiye geneli yağış ortalaması yüzde 22 artmıştı. Nisan'da ise ortalama yağışlar azaldı. Bunun nedeni, küresel ölçekte hava hareketlerinin Türkiye'nin farklı bölgelerine farklı şekilde yansımasıdır. Atmosferik sayısal model sonuçlarına göre, önümüzdeki aylarda yağışların uzun yıllar ortalaması civarında seyretmesini bekliyoruz. Mayıs ayında Türkiye'nin kuzeydoğu bölgesinde normalin üzerinde yağış beklenmektedir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!