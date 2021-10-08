Türkiye'de eylülde en düşük sıcaklık Horasan'da, en yüksek sıcaklık Cizre'de ölçüldü

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, eylülde ortalama sıcaklıklar, Sivas, Yozgat, Zara, Kaman, Yunak, Seydişehir, Ulukışla, Sivrihisar, Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Boyabat, Tosya, Nallıhan ve Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti.
Sıcaklık değerleri geçen ay Çanakkale, Bandırma, İzmir, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Milas, Isparta, Fethiye, Antalya, Alanya, Anamur, Silifke, Mersin, Finike, Acıpayam, Köyceğiz, Kale/Demre, Karataş, Samandağ, İnebolu, Iğdır, Erciş, Başkale, Yüksekova ve Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyretti.
Uzun yıllar eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,5 derece iken eylülde de sıcaklık bu seviyede seyretti. Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 4,7 dereceyle Horasan'da, en yüksek sıcaklık ise 43,7 dereceyle Cizre'de tespit edildi.
- Bölgelere göre sıcaklık
Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Gökçeada, Bozcaada, Çanakkale çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 20 derece iken geçen ay ortalama 20,3 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 5,2 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 36,1 dereceyle Balıkesir'in Gönen ilçesinde ölçüldü.
Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, İzmir, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Seferihisar, Selçuk, Nazilli, Milas çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında oluştu. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 21,7 derece iken geçen ay 22,2 dereceyi buldu. Bölgede en düşük sıcaklık 2,2 dereceyle Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 37,9 dereceyle Yatağan'da ölçüldü.
Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Isparta, Fethiye, Antalya, Alanya, Anamur, Silifke, Mersin, Finike, Acıpayam, Köyceğiz, Kale/Demre, Karataş, Samandağ çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,7 derece iken geçen ay 24,3 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,1 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 38 dereceyle Manavgat'ta belirlendi.
İç Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, eylülde Sivas, Yozgat, Zara, Kaman, Yunak, Seydişehir, Ulukışla, Sivrihisar çevrelerinde mevsim normallerinin altında oluştu. Bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında sıcaklıklar ölçüldü. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 17,8 derece iken geçen ay 23,7 derece olarak hesaplandı. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,4 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 34,2 dereceyle Kırşehir'de tespit edildi.
Ortalama sıcaklıklar Karadeniz Bölgesi'nde, Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Boyabat, Tosya, Nallıhan, Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normallerinin altında, İnebolu çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında hesaplandı. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,7 derece iken geçen ay 18 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık 2,3 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 34,9 dereceyle Oltu'da ölçüldü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Iğdır, Erciş, Başkale, Yüksekova çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,1 derece iken geçen ay 18,5 derece olarak ölçüldü. Bölgede en yüksek sıcaklık ise 37,7 dereceyle Iğdır'da termometrelere yansıdı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında hesaplandı. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 25,6 derece iken geçen ay 25,7 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 7,4 dereceyle Batman'da belirlendi.
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