Türkiye'de eylül ayında yağışlar yüzde 57 azaldı

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar eylül ayı yağış ortalaması 21,8 milimetre olarak ölçüldü.
Geçen yıl eylül yağışları 16 milimetre kaydedilirken, bu yıl eylülde yüzde 41 azalarak 9,4 milimetre olarak kayıtlara geçti.
Bu yılın eylül yağışları, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 57 azaldı.
1981 yılından beri uzun yıllar eylül ayı ortalamasına göre, yağışlar en çok 1984 yılı eylül ayında yüzde 90 azalmıştı. Bu yılın eylül yağışları son 40 yılın en fazla azaldığı 7. eylül ayı yağışları olarak kayıtlara geçti.
Eylül yağışları, kıyı Ege’de, Akdeniz’in batısı ve doğusunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tamamında, Doğu Anadolu Bölgesi’nin güney ve doğu kesimlerinde, Orta Karadeniz, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kastamonu, Nevşehir civarları ile Trakya’nın batı kesimlerinde normallerine göre yüzde 80'in üzerinde azalma gösterdi.
Bu yıl eylül ayında Denizli, Uşak civarları, Afyonkarahisar ve Isparta’nın batı kesimleri, Aksaray, Gümüşhane, Antalya Gazipaşa ve Mersin Silifke çevrelerinde ise normallerine göre yüzde 80’in üzerinde yağışlarda artış kaydedildi.
- En fazla yağış Rize’de gerçekleşti
Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis, Kilis, Adıyaman, Gaziantep ve Hakkari 1 milimetrenin altında yağış alırken, en fazla yağış 63 milimetre ile Rize’de gerçekleşti.
Eylül ayında yağışlar Türkiye'nin tamamında azalırken, en düşük yağış, Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgesi'nde kaydedildi.
Eylül ayında bölgesel yağışlar şu şekilde gerçekleşti:
|Bölgeler
|2020 Eylül Yağış (mm)
|Normal (mm)
|Geçen Yıla Göre Değişim (%)
|Normaline Göre Değişim(%)
|Marmara
|13
|36,5
|Geçen yıl civarında
|64 azalma
|Ege
|9,8
|17,1
|51 azalma
|43 azalma
|Akdeniz
|6,8
|14,8
|58 azalma
|54 azalma
|İç Anadolu
|8,3
|14,4
|Geçen yıl civarında
|42 azalma
|Karadeniz
|19,7
|50,4
|50 azalma
|61 azalma
|Doğu Anadolu
|6
|14,9
|39 azalma
|60 azalma
|Güneydoğu Anadolu
|0,2
|5,4
|71 azalma
|96 azalma
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!