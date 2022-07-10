İlk yarıda elektrikli oto satışları katlandı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, yılın ilk yarısında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 azalışla 357 bin 904 adede geriledi.
Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 10,3 azalarak 278 bin 282 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,6 düşüşle 79 bin 622 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretiminin tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarındaki düşüşün sürmesi dikkati çekti. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.
Oto gazlı otomobil satışlarında da azalış kaydedildi. Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları ise son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.
BENZİNLİLER İLK SIRADA
Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk yarısında benzinli otomobiller 195 bin 996 adetlik satışla ilk, dizel otomobil satışları da 47 bin 147 adetle ikinci sırada yer aldı.
Hibrit otomobil satışları 27 bin 582 adet olurken, oto gazlı otomobil satışları 5 bin 294 adet ve elektrikli otomobil satışı da 2 bin 263 adet olarak kayıtlara geçti.
Ocak-Haziran 2021'de 200 bin 12 benzinli, 68 bin 446 dizel, 26 bin 365 hibrit, 14 bin 611 oto gazlı ve 891 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.
Benzinli otomobil satışları, bu yılın ocak-haziran döneminde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2, dizel otomobil satışları yüzde 31,1 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 63,8 geriledi.
Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 4,6 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 154 artış kaydetti.
Ocak-Haziran 2021'de yüzde 22,1 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 16,9'a geriledi.
Söz konusu dönemde benzinli otomobillerin payı yüzde 64,5'ten yüzde 70,4'e yükselirken, oto gazlı otomobillerin payı yüzde 4,7'den yüzde 1,9'a geriledi.
ARTMASI BEKLENİYOR
Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,3'ten yüzde 0,8'e ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 8,5'ten yüzde 9,9'a çıktı.
Veriler, dünyada da yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. "Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, ilerleyen dönemlerde dünyadaki gelişmelerle birlikte daha da artması bekleniyor.
2021 ve 2022'nin ocak-haziran dönemlerinde motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişimleri şöyle;
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