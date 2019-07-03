Türkiye'de eğitim gördüler, ülkelerinde bakan oldular

03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda yürütülen Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrenciler düzenlenen törenle mezun oldu. Bu yıl 8'incisi düzenlenen mezuniyet törenine, daha önce Türkiye'de eğitim gören Afganistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayed Anwar Sadat ile Irak İletişim Bakanı Naaem Thjeel Yousir de katıldı.
'BAŞARIMIN SEBEBİ, BURADA GÖRDÜĞÜM EĞİTİM'
1997 yılında burslu olarak Türkiye'ye geldiğini ve İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Yayımcılığı bölümünden mezun olduktan sonra 2002 yılında Afganistan'a döndüğünü belirten Bakan Sadat, "17 yıldır orada farklı alanlarda görev yapıyorum. Afganistan'ın ilk özel televizyon kanalını kurdum ve 2011 yılına kadar televizyonda genel müdür olarak çalıştım. 2010-2015 yılları arasında milletvekili olarak daha sonra da 2 yıl vali olarak görev yaptım. Bundan 3 ay öncesine kadar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yapıyordum, şimdi ise Afganistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapıyorum" dedi.
Türkiye'de çok şey öğrendiğini belirten Sadat, "Afganistan'da farklı görevlere gelerek bunları başarıyla tamamlamamın sebebi, burada gördüğüm eğitim ve birikimdir. Bugünkü mezun arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; buradaki arkadaşlarınızla ve kurumlarla ilişkilerinizi koparmayın. Bu birliktelik yarın size başarı sağlayacaktır. Çünkü sadece okumak insanı başarışa götürmüyor. Biz, şimdi Afganistan ile Türkiye arasında iyi bir köprü olmaya çalışıyoruz. Bu ilişkilerin, bu dostluğun güçlenmesi için çalışıyoruz" dedi.
'TÜRKİYE'DEKİ EĞİTİM GELİŞMİŞ VE NİTELİKLİ'
Irak İletişim Bakanı Naaem Thjeel Yousir ise 2010 yılında Ankara'da Türkçe eğitim aldığını ve daha sonra 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde doktora yaptığını ifade ederek, "Özellikle Türkiye'deki eğitimin çok gelişmiş ve nitelikli olduğunu belirtmek isterim. O süreçte hem müfredat hem de öğretim üyelerinin bize çok ciddi katkısı oldu. Bizim öğretmen üyelerimizin hemen hemen hepsi uluslararası üniversitelerde doktora yapmış insanlardı ve bize çok ciddi katkıları oldu. Ben buradaki eğitimden çok istifade ettim. Burada elde ettiğim bu tecrübeyi ve eğitimi de kendi ülkeme taşıma imkanım oldu" diye konuştu.
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