11 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin doğal gaz tüketiminde geçen yılın ilk yarısında hava sıcaklıklarının ortalamanın üstünde seyretmesi nedeniyle düşüş yaşandı.
Türkiye'de 2017'de tüketilen doğal gaz miktarı 53 milyar 857 milyon 136 bin metreküple ülke tarihindeki en yüksek seviye olarak hesaplandı. Geçen yıl Türkiye'nin toplam doğal gaz tüketimi ise 2017'ye kıyasla yüzde 6 azalışla yaklaşık 50 milyar metreküp olarak gerçekleşti.
Geçen yıl en çok doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği ay 6 milyar 348 milyon 893 bin metreküple ocak oldu. En düşük doğal gaz tüketilen ay ise 2 milyar 848 milyon 986 bin metreküple haziran olarak kayıtlara geçti.
Ocak 2018'de aynı zamanda Türkiye'de kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerindeki üretimin azalması ve elektrik üretiminde doğalgaz santrallerinin devreye alınması nedeniyle doğal gaz ithalatında da rekor kırıldı. Ocak ayında doğal gaz ithalatı aylık bazda ilk kez 6 milyar metreküpün üzerine çıktı.
2017'de Türkiye'nin doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 16,29 artışla 53 milyar 484 milyon metreküpe yükselmişti. Bu dönemde tüketimdeki yükseliş nedeniyle Türkiye'nin toplam doğal gaz ithalatı da yüzde 19,20 artarak 55 milyar 250 milyon metreküp olmuştu.
Türkiye'de doğal gaz tüketiminde beklenenden daha soğuk gerçekleşen hava şartları nedeniyle 8 Ocak 2019'da günlük 245 milyon metreküple rekor kırıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "8 Ocak günü tüm zamanların rekorunu kırarak ülke çapında 245 milyon metreküpü aşan doğal gaz tüketimi gerçekleşti. Doğal gaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde bu rekor artışı hiçbir kesinti veya kısıntıya gitmeden karşıladık." ifadesini kullanmıştı.
Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla Hakkari ile beraber 81 ilde 504 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlandı. Böylece toplam 15 milyon abone ile 60 milyonun üzerinde kişi doğal gaz kullanma imkanına kavuştu.
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