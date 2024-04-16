Türkiye'de dev futbol toplantısı

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Mayıs 2019'dan bu yana Başkanlığını Servet Yardımcı'nın yaptığı UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi, 2024 yılının ilk dönem toplantısını, Yardımcı'nın UEFA üst yönetimi ile yaptığı görüşmelerin neticesinde İstanbul'da yapılması kararlaştırdı.

UEFA üyesi 55 Futbol Federasyonu'nun yönetim ve stratejik gelişmelerini destekleyen komitenin gündeminde, Avrupa üyesi federasyonların diğer kıta konfederasyonlarına üye federasyonlarla yapabilecekleri işbirlikleri, federasyonların finansal sürdürülebilirlikleri ile UEFA'nın destek fonları ile ilgili kapsamlı çalışmalar olduğu öğrenildi.

Komitenin yanı sıra, nisan ayı içerisinde Türkiye UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesine bağlı ASIST Programı kapsamında çok değerli iki gençler turnuvasına ev sahipliği yapacak. Kızlar U16 yaş grubu için İstanbul'da, Erkekler U18 yaş grubu için ise Antalya'da 8'er takımın katılımı ile gelişim turnuvaları düzenlenecek. Turnuvalarda ülkemizin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Galler, Çin, Fas, Paraguay gibi önemli futbol ülkelerinin ilgili yaş gruplarındaki milli takımları mücadele edecek. Futbol gelişimini destekleyen böylesine önemli iki turnuvanın Türkiye'de oynanmasının çok büyük bir başarı olduğu spor otoriteleri tarafından belirtildi