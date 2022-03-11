% 29.16 arttı 0:00 / 0:00

Pandeminin başladığı yıl 2020'de Türkiye'de toplam 120 yabancı yapım çekilmişti. Aşılamanın başladığı 2021'de ise Türkiye'de çekilen yabancı yapım sayısı 155'e yükseldi. Türkiye, yine en çok belgesel filmlerin çekim merkezi oldu

2021'de Türkiye’de çekilen yabancı yapımlar % 29.16 arttı.

Türkiye, 2020'de toplam 120 yabancı yapıma ev sahipliği yaptı. 2021'de ise bu sayı 155'e çıktı.

En çok çekilen yabancı yapım türü yine belgesel film oldu.