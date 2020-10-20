Çalışanların yüzde 64'ü korkuyor

Gelişen teknolojiler ve koronavirüs salgını çalışanların artan bir şekilde işlerini kaybetme korkusu yaşamasına sebep oluyor. Ipsos'un, Dünya Ekonomik Forumu adına 27 ülkede gerçekleştirdiği ankete göre çalışanların yüzde 54'ü önümüzdeki 12 ayda işsiz kalmaktan korkuyor.
Bu endişenin en çok hissedildiği ülke yüzde 75 ile Rusya olurken, bu ülkeyi yüzde 73 ile İspanya ve yüzde 71 ile Malezya takip etti. Türkiye ise yüzde 64 ile gelecek 1 yılda işsiz kalma endişesinin 27 ülke arasında en çok hissedildiği sekizinci ülke oldu.
Koronavirüs otomasyon ve dijitalleşmeyi hızlandırsa da, çalışanların önemli bir bölümü de geleceğe dair umudunu korumaya devam ediyor. Bu umudun temelinde ise şirketlerin eğitimler aracılığıyla kendilerine yeni bir beceri kazandıracağı beklentisi yatıyor.
YÜZDE 67 UMUTLU
Araştırmaya göre çalışanların yüzde 67'si şirketlerinin kendilerine yeni iş öğreterek istihdam etmeye devam edeceğini düşünüyor. Bu beklenti yüzde 86 ile en fazla İspanya'da gözlemlenirken, bu ülkeyi yüzde 84 ile Peru yüzde 83 ile Meksika takip etti. Türkiye ise yüzde 58 ile 20. sırada yer aldı.
WEF yeni bir iş öğrenerek istihdam edilmeye devam edeceğini bekleyenlerin sayısının iş kaybı korkusu yaşayanlarla farkına göre ülkeleri iyimser veya kötümser olarak nitelendirdi. ABD ve Almanya'da yeni iş öğreneceğini düşünenlerin oranıyla işini kaybetme korkusunu yaşayanların oranı arasında 40 puan fark olduğu için bu iki ülke en iyimser ülkeler olarak öne çıktı. Bu ülkeleri 29 puanlık 'olumlu' farkla Hollanda takip etti.
EN KÖTÜMSERİ RUSYA
En kötümser ülke ise işsiz kalma korkusu yaşayanların oranının yeni iş öğreneceğine dair beklentisi olanların oranından 28 puan fazla çıkan Rusya oldu. Kötümserlikte Rusya'yı 13 puan farkla Malezya, 12 puan farkla Polonya ve 8 puan farkla Japonya takip etti. Farkın 6 puan olduğu Türkiye ise kötümserler liginde 5. sırada yer aldı.
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