"ÇİP SİSTEMİ HİÇBİR ZARARI OLMAYAN BİR UYGULAMADIR"

Çip sisteminin işleyişi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Uzman Veteriner Hekim Aslıhan Merve Acer, “Çip sistemi, aynı bizim TC kimlik numaramız gibi 15 haneden oluşan, radyo frekans mekanizmasıyla çalışan, hayvanlarımızın deri altına özellikle kedi, köpek ve gelinciklerde yapılan hiçbir zararı olmayan bir uygulamadır.

Mikroçip deyince bazen insanlar yanlış algılayabiliyor. Uyduyla herhangi bir bağlantısı yoktur. Sadece okuyucu sistemden sırt bölgesinde kontrol edildiğinde fark edilebilir. Bunun dışında tarım bakanlığının PETVET diye bir sistemi var. Aynı şekilde bir ev hayvan pasaportu uyguluyoruz. Hayvan sahibinin bilgileri, adresi, telefon numarası gibi bilgilerini işliyoruz. Dostumuz kaybolduğu zaman en yakın veteriner kliniğine götürüldüğünde sahip teşhisi çok kolay yapılabiliyor. Sistem bu şekilde” ifadelerini kullandı.