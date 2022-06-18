Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, tatbikatın başarıyla tamamlandığını ifade ederek, "Bu bir tatbikattır. Tabii ki eksikler olabilir. O eksikleri de not alıyor arkadaşlarımız. Gerçek olduğunda en az hatayla bu işi sonuçlandırmaya çalışacağız. Arkadaşları tebrik ediyorum. Gerçekten ciddi bir hazırlık yapmışlar. Gönüllülerimiz ve özellikle sivil topluk kuruluşları kurtarma ekiplerimiz ciddi anlamda bu çalışmayı yapmışlar. Gerçeği aratmayacak bir tatbikat oldu. Çok teşekkür ediyorum bu tatbikatta emeği geçenlere" diye konuştu.