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Eskişehir'de yüksek hızlı trende yangın tatbikatı düzenlendi

AFAD tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen yüksek hızlı trene yönelik tatbikat, Eskişehir'de gerçekleştirildi. İşte çarpıcı görüntülerin kaydedildiği tatbikatta yaşananlar...

18.06.2022 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Eskişehir'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, Türkiye’de ilk kez tünelde yanan yüksek hızlı trene (YHT) yönelik tatbikat yapıldı.

  • Yaklaşık 250 personelin müdahale ettiği tatbikat 1 saatte tamamlanırken, yaşanan kurtarma sahneleri ise gerçeği aratmadı.

     

     

  • Eskişehir’de AFAD, YHT kazalarına yönelik kurtarma ekiplerine tecrübe kazandırmak amacıyla ‘İl Risk Azaltma Planı’ (İRAP) kapsamında tatbikat düzenledi.

     

     

  • AFAD gönüllüsü 309 kişiden oluşan yolculardan 11’ine ağır yaralı, onlarcasına ise özenle yaralı makyajları yapıldı.

     

     

  • Gece yarısı senaryo gereği Ankara’dan 309 yolucuyla yola çıkarak Eskişehir’e gelen yüksek hızlı trende, tünel girdiğinde yangın çıktı. Tren kazasında 11’i ağır onlarca kişi de yaralandı.

     

     

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