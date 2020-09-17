Türkiye'de bal üretimi geçen yıla göre yüzde 25 azaldı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılığın Türkiye için önemli bir sektör olduğunu söyledi.
Türkiye'nin bal üretiminde dünyada Çin'den sonra ikinci sırada olduğunu belirten Şahin, TÜİK rakamlarına göre Türkiye'de yıllık 110 bin ton bal üretildiğini bildirdi.
Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde arıcılara tanınan ayrıcalıkla bal üretiminde bu yıl aksama yaşanmadığını altını çizerek, "Ülkemizde Trakya ile Konya'da ayçiçeği, Adana ile Şanlıurfa'da narenciye, ayçiçeği ve pamuk, Ege'de çam, Doğu Anadolu'da yayla, Batı Karadeniz'de de kestane balı üretimi yapıyoruz." dedi.
Türkiye'de bu yıl hava şartlarının bal üretimini olumsuz etkilediğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:
"Haziran ve temmuzda dengesiz hava koşulları, iklimsel değişiklikler, zaman zaman don olayı, havanın ısınması, gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkı bazı illerimizdeki bal üretiminin önceki yıllara oranla azalttı. Türkiye'de bu yıl bal üretimi geçen yıla göre yüzde 25 azaldı. Yayla ballarında azalma yaşandı. Çam balı ise bu sene hiç olmadı. Ayrıca bu sene çamda balı üreten basra böceği temmuz ile ağustos ayında aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle öldü. Bu yıl bu böcekten faydalanamadık. Ayrıca bu sene arıda popülasyon da düştü."
- "Bu yıl bal fiyatları artacak"
Bu yıl bal fiyatlarının artabileceğine işaret eden Şahin, bunun başlıca nedeninin üretiminin azalması olduğunu anlattı.
Şahin, koronavirüs nedeniyle dünyada arı ürünlerine de büyük talep olduğunu aktararak, "Dünyada 2019 yılından hiçbir arı ürünü kalmadı. İnsanların bal ve bal ürünlerine talebi arttı. Bu durum bal ve bal ürünlerinin fiyatlarını artırdı. Ayrıca bu yıl üreticilerin maliyetleri de artmış durumda." dedi.
Balın genellikle sağlık için tüketildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"Bu nedenle tüketilen balın sağlıklı olması gerekiyor. Sahte balın insan sağlık acısından zararı var. İnsanların doğru balı tüketmesi gerekiyor. Türkiye'de sağlıklı ve doğru bal üretimi için sözleşmeli üretim modellerini kurularak üretilen balın kayıt altına alınması gerekiyor. Balımızı kayıt altına aldığımızda sahte ile glikozlu balın önüne geçmiş oluruz."
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