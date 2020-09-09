AA

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde 99 ülkeye domates salçası ihraç edildi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, başta Bursa'nın Karacabey Ovası olmak üzere Türkiye'nin bereketli topraklarında üretilen domateslerden yapılan salçaların 8 aylık ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,37 artış görüldü.

Sektörde faaliyet gösteren salça üreticileri ocak-ağustos döneminde 93 milyon 38 bin dolarlık domates salçası sattı.

Türkiye'den en fazla salça ihracatı Irak'a yapıldı. Bu ülkeye dış satım geçen yılın 8 ayına nazaran yüzde 9 gerilemesine rağmen 59 milyon 94 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Irak'a 8 ayda yapılan ihracat toplam dış satımın yüzde 63,35'ini oluşturdu.

İhracatta ikinci sırada yer alan Almanya'ya dış satımda yüzde 162 artış yaşandı. Almanya'ya geçen yılın ocak-ağustos döneminde yapılan 3 milyon 552 bin dolarlık ihracat, bu senenin aynı döneminde 9 milyon 315 bin dolar oldu.

Sektörün önemli pazarlarından Japonya'ya ihracat da yüzde 11,34 artışla 3 milyon 620 bin dolardan, 4 milyon 30 bin dolara yükseldi.

SUUDİ ARABİSTAN'A YÜZDE 174, HOLLANDA'YA YÜZDE 328 ARTIŞ

Yılın 8 ayında önemli ihracat artışı görülen ülkelerin başında Suudi Arabistan geldi. Bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 174 yükselişle 1 milyon 390 bin dolardan, 3 milyon 813 bin dolara çıktı.

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 268 bin dolarlık ürün gönderilen Hollanda'ya yapılan dış satım ise yüzde 328 artarak 1 milyon 148 bin dolara ulaştı.

Bu arada, yılın 8 ayında ABD'ye 1 milyon 873 bin, İsveç'e 1 milyon 416 bin, Libya'ya 1 milyon 201 bin, Suriye'ye 1 milyon 25 bin dolarlık ihracata imza atıldı.