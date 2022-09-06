AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçen ay 311 bin 428 gayrimenkul satış işlemi yapıldı, 3 milyar 461 milyon 209 bin 600 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Ağustosta, 222 bin 578 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı temmuza göre, gayrimenkul satış işlemi oranında yüzde 40 artış oldu.

Ülke genelinde Ocak-Ağustos 2022 döneminde 2 milyon 137 bin 670 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 24 milyar 480 milyon 235 bin 785 lira tapu harcı geliri elde edildi.

İşlemlerin 917 bin 458'ini konut, 371 bin 358'ini arsa, 593 bin 521'ini tarla, 97 bin 599'unu iş yeri, geri kalanını diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

En çok işlem yapılan il, 272 bin 574 satışla İstanbul oldu.

İstanbul'u 142 bin 52 ile Ankara, 114 bin 132 ile İzmir, 85 bin 992 ile Antalya, 80 bin 273 ile Bursa, 66 bin 299 ile Konya, 57 bin 961 ile Kocaeli ve 57 bin 229 ile Balıkesir takip etti.