7 ayda 1.8 milyondan fazla gayrimenkul satıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay 222 bin 578 gayrimenkul satış işlemi yapıldı, 2 milyar 603 milyon 208 bin 300 lira tapu harcı geliri sağlandı.
Temmuz ayında, 331 bin 693 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı haziran ayına göre gayrimenkul satış işlemleri sayısı yüzde 33 azaldı.
Ülke genelinde Ocak-Temmuz 2022 döneminde 1 milyon 826 bin 242 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 21 milyar 19 milyon 26 bin 186 lira tapu harcı gelir elde edildi.
İşlemlerin 798 bin 870'ini konut, 314 bin 2'sini arsa, 496 bin 15'ini tarla, 84 bin 750'sini iş yeri ve kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.
En çok satış işlemi yapılan il, 240 bin 644 satışla İstanbul oldu.
İstanbul'u 123 bin 861 ile Ankara, 99 bin 994 ile İzmir, 75 bin 69 ile Antalya, 69 bin 445 ile Bursa, 54 bin 657 ile Konya, 50 bin 611 ile Kocaeli ve 49 bin 421 ile Balıkesir takip etti.
Haber Görseli: AA
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