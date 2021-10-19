AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 Yılı Fuar Takvimi'ni yayımladı.

Buna göre, TOBB tarafından, gelecek yıl 115'i uluslararası olmak üzere 358 fuarın yapılmasına izin verildi.

2022 yılında en yoğun fuar programı, 63 ile mart ayında olacak. Mart ayından sonra ise en çok fuar sırasıyla 56 ile mayıs ve 52 ile ekim aylarında düzenlenecek.

İllere göre en çok fuar, 175'le İstanbul'da yapılacak.

İstanbul'u 20 fuarla İzmir, 19 fuarla Gaziantep, 17 fuarla Antalya, 16 fuarla Bursa ve 12 fuarla Ankara takip edecek.

Konuları itibarıyla ise tarım ve hayvancılık konusunda 39, gıda konusunda 21, inşaat malzemeleri ve iklimlendirme konusunda 17, eğitim konusunda 14, mobilya konusunda 12, deri teknolojileri ve ürünleri konusunda 12, kitap ve süreli yayınlar konusunda 12 ve metal işleme konusunda da 9 fuar organize edilecek.