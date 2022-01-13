Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, yaptığı açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü "devletin vatandaşa bakan yüzü" olarak tanımladığını, kuruma yılda 25-30 milyon kişinin başvurduğunu, bu nedenle kaliteli hizmet vermek için gayret gösterdiklerini söyledi.
Gayrimenkul hareketlerinin salgından etkilenmediğine işaret eden Adlı, "2019 yılında 2,5 milyon taşınmaz satıldı. 2020'de bu 2 milyon 750 bine çıktı. 2021'de ise 3 milyon 20 bin 416 satış işlemi gerçekleşti. Salgın döneminde 300 bine yakın yıllık artış söz konusu." dedi.
TAPU'DA GEÇEN SENE 15 MİLYON İŞLEM YAPILDI
İşlem hacmine ilişkin de bilgi veren Adlı, şöyle devam etti:
"2019'da işlem sayısı 10 milyon 200 bin civarındayken, 2020'de 11 milyon 100 bine çıktı. Geçen sene de 15 milyon civarında işlem gerçekleştirdik. 2021'de ciddi bir iş artışımız söz konusu oldu. Devlete de gelir temin ettik. 2019'da 11 milyar lira civarında harç geliri aktarmışken, 2020'de 18,5 milyar liraya çıktı bu rakam. Geçen sene de 24 milyar 319 milyon lira devlete harç geliri aktardık. Bizim kurum olarak bütçemiz 1,5 milyar lira civarında. Yani geçen sene 25 milyar liraya yakın harç aktarmışız devlete."
Geçen yılki satış işleminin 1 milyon 400 binini konut, 600 binini tarım arazisi, 500 binini arsa, 145 binini iş yeri, geri kalanını da diğer taşınmazların oluşturduğunu dile getiren Adlı, en çok satış işlemi yapılan illerin 419 binle İstanbul, 218 binle Ankara, 155 binle İzmir, 118 binle Antalya ve 110 binle Bursa olduğunu kaydetti.
Adlı, 2021'de yoğun çalıştıklarını ve önemli projelere imza attıklarını anlatarak, "Biz, bunu insanla yapıyoruz. Kendi personelimizle yapıyoruz. İş hacmi yüzde 50'den fazla artmışken, az sayıda personelle yapıyoruz. Geçen sene iş yoğunluğumuz oldu ve personelimiz gece gündüz demeden yoğun çalıştı. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
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