Türkiye’de faaliyetlerine 2006 yılında faaliyetlerine Vodafone, Türkiye’deki 15. yıldönümü vesilesiyle kendi ekosistemi üzerindeki etkilerini ve ülke ekonomisine sunduğu katkıları değerlendirmek amacıyla, Politika Analiz Laboratuvarı işbirliğiyle bir ekonomik etki analizi hazırladı. Şirketten yapılan açıklamada, bu analize göre Vodafone'un son 15 yılda Türkiye ekonomisine sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetiklenen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla katkısının reel değeri 334 milyar TL’ye ulaşırken, toplam yatırımının reel değeri ise 63 milyar TL olarak gerçekleşti.
Vodafone Türkiye’nin 15. yılına özel hazırlanan ekonomik etki analizi, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’in katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.
Vodafone’un Türkiye yolculuğunun 2006’da başladığını belirten Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak, ülkemizin gelişmekte olan telekom pazarındaki yerimizi aldık. Ticari operasyonlarımız kadar sosyal sorumluluklarımıza da öncelik verdik ve 2007 yılında Türkiye Vodafone Vakfı’nı kurduk. Ülkemizin dijitalleşmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.
"ÜÇ ALANA ODAKLANDIK"
Yaptıkları etki analizi ile Vodafone’un faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya etkilerini incelediklerini belirten Aksoy, şunları kaydetti:
“Vodafone faaliyetleri ile ortaya çıkan katma değeri hesaplarken üç temel etki alanına odaklandık. İlki, doğrudan etkilerimiz; burada Vodafone bünyesinde oluşan katma değeri inceliyoruz. İkincisi, dolaylı etkilerimiz; bu başlıkta ise Vodafone'a hizmet ve ürün tedarik eden paydaşlarımız ile satış kanallarımız üzerinden ortaya çıkan katma değeri inceliyoruz. Üçüncü etki alanı ise tetiklenen etki. Bu etki; ücret, vergi gibi bileşenlerin yurtiçi ekonomiye yeniden katılmasıyla ortaya çıkıyor. Bu üç başlıkta gerçekleştirilen analiz, Vodafone'un son 15 yılda ekonomiye doğrudan 152 milyar TL'lik etkisi olduğunu, ekosistemimizle birlikte oluşan çarpan etkileriyle bu rakamın 334 milyar TL'ye ulaştığını ortaya koyuyor. 2020-2021 mali yılında ise Vodafone'un doğrudan etkisi 10.6 milyar TL. Tedarikçiler, çağrı merkezleri ve bayiler üzerinden ortaya çıkan dolaylı etki ise 8.6 milyar TL düzeyinde hesaplandı. Ayrıca, yurtiçinde yeniden harcama yapılarak ortaya çıkan tetiklenen ekonomik değer 8.8 milyar TL düzeyinde. Son 15 yılda yaptığımız toplam yatırımın reel değeri ise 63 milyar TL olarak gerçekleşti.”
58 BİN KİŞİLİK DOĞRUDAN VE DOLAYLI İSTİHDAM
Analize göre, Vodafone Türkiye doğrudan oluşturduğu istihdamın yanı sıra tedarikçilerden satış kanallarına, teknoloji ortaklarından çağrı merkezlerine kadar yayılan Vodafone değer zinciriyle, 2020-21 mali yılında, toplam 58 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturdu. Tetiklenen etki ile bu sayı 127 bini buldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Vodafone Holding bünyesinde sağlanan her 1 kişilik istihdam, Türkiye ekonomisinde 41 kişilik istihdamı tetikliyor.
Verilen bilgiye göre son 5 yılda 553 milyon TL’lik alımı yerli belgeli ürünlerden sağlayan Vodafone, bugüne kadar ULAK kapsamında 24.5 milyon TL’lik yerli alım gerçekleştirdi. Vodafone, Uçtan Uca Yerli Milli 5G Projesi’ne ise 21’in üzerinde uzman ile 1.500 adam/günü aşan çabayla yaklaşık 2.5 milyon TL değerinde Ar-Ge desteği sağladı.
AR-GE’YE 54 MİLYON TL
Vodafone’un 2017-2021 arasında Ar-Ge harcamaları 1.6 katına çıkarak 54.3 milyon TL’ye ulaştı. Vodafone’un Ar-Ge operasyonlarının yüzde 70’i yaklaşık 300 kişinin çalıştığı Oksijen’de yürütülüyor. Bugüne kadar toplam 97 Ar-Ge projesi yürüten Oksijen’in toplamda 352 patent başvurusu, 51 tescilli patent ve 25 yerli malı belgesi bulunuyor.
PANDEMİ İLE MÜCADELEYE 114 MİLYON TL DEĞERİNDE DESTEK
Analize göre şirketin sosyal faaliyetlerinde rol oynayan Türkiye Vodafone Vakfı, son 14 yılda reel değeri 104.3 milyon TL olan 16 projeye destek oldu. Bu projelerle, 1.1 milyonu çocuk ve genç olmak üzere toplam 4.2 milyon kişiye ulaşıldı. Diğer yandan, Vodafone’un pandemiyle mücadele kapsamında bireysel müşterileri, bayi çalışanları ve kurumsal müşterileri kapsayan destek paketlerinin toplam değerinin 114.7 milyon TL olduğu duyuruldu.
2018-2020 döneminde, Türkiye’de kişi başına enerji tüketimi yüzde 10 artış gösterirken; Vodafone, çevresel ayakizini azaltma hedefi kapsamında bu dönemde abone başına enerji tüketiminin yüzde 12 düştüğünü açıkladı.
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