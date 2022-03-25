Türkiye'de 15 milyon kişi verem olabilir

Vücudunda verem mikrobu taşıyan kişilerin yaklaşık 10'unun yaşamlarının bir döneminde verem hastası olabileceğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, tübeküloz mikrobunun öksürme, hapşırma, konuşma sırasında oluşan damlacıklar yoluyla yayılabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirtti.
GENETİK BİR HASTALIK DEĞİLDİR
Halk arasında "ince hastalık" olarak bilinen tüberkülozun (verem) tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu ancak geç saptanmış ve tedavi edilmeyen vakalarda ölüm gibi ciddi sonuçlara neden olabileceğini belirten Dr. Kadıoğlu, tüberkülozun genetik olmadığını, uzun süre aynı ortamda bulunan kişilerin tüberküloz basilinin içinde bulunan damlacıkları solunmasıyla ile sağlıklı bireylerin mikrobu alabileceğini, her enfekte olan kişide hastalığın gelişmeyeceğini, alınan basillerin kişiyi hastalandırmaksızın vücutta uyur durumda kalabileceğine ve vücut direncinin düştüğü bir anda hastalık oluşturabileceğini söyledi.
Bulaş olan kişide ilk iki yıl içerisinde hastalığın gelişebileceğini belirten Dr. Kadıoğlu, verem mikrobu, güneş görmeyen ortamlarda havada uzun süre kalır ancak güneşten gelen ultraviyole ışınları verem mikrobunu kısa sürede öldürür, bu nedenle insanların kalabalık olarak yaşadığı yerleri havalandırılması gerektiğini söyledi.
Tüberküloz hastasının aynı evde yaşayanlara verem mikrobunu bulaştırma olasılığı yüksektir bu sebeple tüberküloz tanısı kesinleşince, aynı havayı paylaşan bütün bireylerin verem savaşı dispanserinde muayeneye gitmesi egrrketiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, Ülkemizde hastaların yüzde 8-9´una temaslı muayene ile tanı konur ve hasta olmayan ve risk taşıyanlara da koruyucu tedavi ile mikrobu almış kişilerin hastalanmasını yüzde 90´a varan oranda önlendiğini belirtti.
3 HAFTADAN UZUN SÜREN ÖKSÜRÜK VARSA
2-3 haftadan uzun süren, tedaviye cevap vermeyen öksürük, balgamda kan görülmesi, ateş, gece terlemesi, yorgunluk, halsizlik, kilo kaybı, iştahsızlık, nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, hastanın yakınmaları, akciğer film bulguları, hastadan alınan balgam veya diğer materyaller ile Tüberküloz basilinin balgamda görülmesiyle tanının konulduğunu anlattı.
Tüberküloz mikrobunun tedavisinden bahseden Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, şunları söyledi: "Mikrobu kesin olarak öldürmek ve bir daha hastalık yapmasını engellemek için başlangıçta en az 4 ilaç kullanılır ve balgam kontrollerinin sonuçlarına göre 2 veya 3 ay sonra ilaç sayısı azaltılılır. Tedavi en az 6 ay sürer ve tüberküloz mikrobu diğer mikroplara göre daha yavaş çoğaldığı için ilaçların uzun süre ve düzenli kullanılması gerekir. İlaçlar düzenli kullanılmadığında mikroplar ilaçlara karşı direnç gösterir ve dirençli tüberküloz halini alır. Bu hastalık tipinde tedavi çok daha zorludur ve ilacın 18-24 ay kullanılması gerekir" dedi.
AŞI KORUYOR
Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, ülkemizde aşı takviminde doğumdan sonra ikinci ayını bitiren bebeklere yapılan, BCG aşısı hayat boyu sadece bir kez uygulanan, erişkinlikde gelişecek hastalığı engellemek, tüberkülozun ağır seyreden ve ölümcül olabilen formlarına karşı koruma sağlamak amacıyla özellikle çocuklarda görülen, kanla yayılan (milier) ve beyin zarını tutan (menenjit) tüberküloz formlarına karşı koruyucu olduğunu anlattı. Tüberküloz hastalığından korunmanın toplum sağlığı açıcından en etkili yolu bulaştırıclığı olan hastalara hızla tanı konulması ve uygun tedaviye başlanması olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, tedaviye başlandıktan 2-3 gün sonra basil sayısı hızla azalır ve 2-3 haftada bulaştırıcılığın büyük oranda azalacağını belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!