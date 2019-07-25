2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu tarafından korunan Sit alanları 12 yılda 10.751 artış gösterdi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Sit alanları arasında en çok artışı 'Arkeolojik Sit Alanı' gösterdi.

2006'da 6.371 olan 'Arkeolojik Sit Alanı', 2018'de 17.958'e çıktı.

2006

Arkeolojik Sit Alanı: 6.371

Kentsel Sit Alanı: 205

Doğal Sit Alanı: 1.058

Tarihi Sit Alanı: 137

Kentsel Arkeolojik Sit Alanı: 36

Diğer Sit Alanı: 375

TOPLAM: 8.182

2018

Arkeolojik Sit Alanı: 17.958

Kentsel Sit Alanı: 299

Tarihi Sit Alanı: 171

Kentsel Arkeolojik Sit Alanı: 35

Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı: 47

Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı: 15

Arkeolojik - Tarihi - Kentsel Sit Alanı: 3

Tarihi ve Kentsel Sit Alanı: 30

Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı: 321

Doğal ve Tarihi Sit Alanı: 13

Kentsel ve Doğal Sit Alanı: 21

Kentsel - Doğal - Arkeolojik Sit Alanı: 9

Doğal - Tarihi - Kentsel Sit Alanı: 4

Arkeolojik - Doğal - Tarihi Sit Alanı: 5

Arkeolojik - Doğal - Tarihi - Kentsel Sit Alanı: 2

TOPLAM: 18.933

Sit Alanı Nedir?

Korunmasında kamu yararı bulunan doğal görüntü ve güzellikleri bozulmamış bölgeler, arkeolojik yapılar, tarihi kalıntılar veya benzersiz yapılarıyla kendine has mimari yapılarıyla dikkat çeken yerleşim yerleri ve insanların ziyaret etmek ve gezmekten keyif aldıkları yerlerdir.