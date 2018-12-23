Prof. Dr. Vahit Özmen, şu anda Türkiye'de meme kanseri teşhisi konan 100 binin üzerinde kadın bulunduğunu belirterek, "Ülke olarak elimizde çok özel ilaçlar, tedavi yöntemleri, cerrahi teknikler, ameliyatlar, onkoplastik cerrahi, radyoterapi var. Türkiye, dünyada meme kanserinin tedavisinde ücretsiz olarak tüm olanakları hastalarına sunan ender ülkelerden" diye konuştu.

DÜNYADA EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ

AA'nın haberine göre; Prof. Dr. Özmen, meme kanserinin dünyada en sık görülen kanser türü olduğu bilgisini vererek, geçen yıl içinde tüm dünyada 2 milyon 200 bin kadına meme kanseri tanısı konulduğunu, 2017'de Türkiye'de yeni tanı konulan kadın sayısının 20-25 bin civarında olduğunu aktardı. Türkiye'de meme kanserinin gittikçe arttığını belirten Özmen, "Türkiye'deki sıklık giderek artmakta. Bu artışta kadınların yaşam tarzındaki değişiklikler, doğurganlığın azalması, süt verme süresinin kısalması, erken adet görme, geç menopoz ve obezite önemli risk faktörü olarak karşımıza çıkmakta" diye konuştu.

"Meme kanserinde tanı ve tedavide ciddi gelişmeler var" Prof. Dr. Özmen, meme kanserinin hem tanısında hem de tedavisinde çok önemli, ciddi değişikliklerin söz konusu olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Bunların başında hem tanıyı hem taramayı hem de tedaviyi kişiye özel yapmak geliyor. Çünkü hastalarda kanser kendisine özgü farklılık göstermekte. Bu nedenle her hastayı taşıdığı risklere göre tarama programına alıp ona göre tanısını koyup tedavisi yapmak lazım. Bugün hem tanıda hem tedavide hastaların, kişilerin genlerine bakılmaktadır. Bir risk grubunda olup olmadığını tükürük testi yapılarak araştırılabilmekte. Ona göre taramanın sıklığı belirlenmekte. Meme kanseri teşhisi konulanlarda ufak bir tümör parçasından tümörün genetik yapısına bakılarak kemoterapi yapılıp yapılmayacağına karar verilmektedir. Ayrıca kendi merkezimizde hastaların yüzde 80'inde memeyi koruma şansımız var. Bu, onlar için bir avantaj. Onkoplastik cerrahide hastaların sağlıklı bir şekilde memesi korunarak ve estetik olarak iyi bir görüntüye yaşamlarını sürdürmeleri mümkün."

Özmen, radyoterapide de önemli değişiklikler olduğunu belirterek, burada hastaların tedavi süresinin 7 haftadan 3 haftaya indirilebildiğini vurguladı.

"Günde 10-15 adım yürüyün, mevsimsel meyve ve sebze yiyin" Prof. Dr. Özmen, meme kanserinin riskini azaltılmasına ilişkin uyarılarda bulunarak, "Kadınlar haftada en az 5-6 gün egzersiz yapmalı. Günde 10-15 bin adım atarak yürüyüşle bunu gerçekleştirebilirler. Başta meme kanseri olmak üzere tüm kanserlerin riskini azaltmada bu önemli. Ayrıca beslenmeye dikkat edilerek obeziteden kaçınılmalı" dedi.

Obezitenin meme kanserinde önemli bir risk faktörü olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özmen, "Yani kadınlar şişmanlamayacak, dengeli, düzgün, mevsime ait meyve ve sebzelerle beslenecek, düzenli olarak egzersiz ve spor yapacak" diye konuştu.

20 YAŞINDAN SONRA MUAYENEYE BAŞLANMALI

Prof. Dr. Özmen, kadınlara 20 yaşından sonra bu konuda muayeneye başlaması, 20-40 yaş arası 3 yılda bir, 40 yaşından sonra her yıl muayene olması uyarısında bulunarak, doktorun önerdiği aralıklarla mamografi çektirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mamografi konusunda doğru olmayan söylemlerin bulunduğuna dikkati çeken Özmen, "Bugün mamografi, meme kanserinin erken tanısında kullanılan ve meme kanserinde ölümleri ciddi şekilde azaltan tek yöntem. Elimizde başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Özmen, mamografinin ABD'de ve Avrupa'da 50 yıldan fazla süredir kullanıldığının altını çizerek, yanlış bilgilerle kadınların olumsuz etkilenmemesi gerektiğine işaret etti.

Şu anda Türkiye'de yaşayan ve meme kanseri teşhisi olan 100 binin üzerinde kadının bulunduğunu belirten Özmen, "Meme kanseri tedavisinde başarı oranı artık yüzde 100'e yaklaştı. Eskiden, 20 yıl önce, meme kanserinde ortalama yaşam süresi yüzde 86 ise bugün yüzde 90'ın üzerinde. Elimizde çok özel ilaçlar, tedavi yöntemleri, cerrahi teknikler, ameliyatlar, onkoplastik cerrahi, radyoterapi var. Türkiye, dünyada meme kanserinin tedavisinde ücretsiz olarak tüm olanakları hastalarına sunan ender ülkelerden bir tanesi" değerlendirmesinde bulundu.