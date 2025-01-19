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        Haberler Bilgi Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak faiz kararı için beklenti anketi yayınlandı! TCMB Ocak faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak faiz kararı için beklenti anketi yayınlandı!

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını açıklamak için gün sayıyor. PPK toplantısına sayılı günler kala, AA Finans 17 ekonomist ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Peki, TCMB'nin Ocak faiz kararı ne zaman açıklanacak ve ekonomistler hangi yönde bir beklenti içinde? İşte, AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi'ne dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 13:12 Güncelleme: 19.01.2025 - 13:12
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        • 1

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB, Aralık ayında gerçekleştirdiği son PPK toplantısında faiz oranını düşürmüştü. Şimdi ise, Ocak ayı faiz kararı öncesi gözler Merkez Bankası'nda. Öte yandan, AA Finans’ın PPK Beklenti Anketi yayımlandı ve ekonomistlerin beklentileri merak ediliyor. Peki, TCMB’nin Ocak ayında alacağı faiz kararı hakkında ekonomistler ne düşünüyor? İşte, faiz kararıyla ilgili beklentiler ve detaylar...

        • 2

          YILIN İLK TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          TCMB 2025 toplantı tarihleri açıklandı. PPK, yılın ilk toplantısını 23 Ocak 2025 tarihinde yapacak.

        • 3

          TCMB FAİZ BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI!

          AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.

          Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

          Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü.

        • 4

          TCMB SON FAİZ KARARI NE OLDU?

          PPK, en son Aralık faiz kararını açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirilmesine karar verildi.

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