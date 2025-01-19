Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB, Aralık ayında gerçekleştirdiği son PPK toplantısında faiz oranını düşürmüştü. Şimdi ise, Ocak ayı faiz kararı öncesi gözler Merkez Bankası'nda. Öte yandan, AA Finans’ın PPK Beklenti Anketi yayımlandı ve ekonomistlerin beklentileri merak ediliyor. Peki, TCMB’nin Ocak ayında alacağı faiz kararı hakkında ekonomistler ne düşünüyor? İşte, faiz kararıyla ilgili beklentiler ve detaylar...