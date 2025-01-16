Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından 2025 yılına ilişkin toplantı takvimini açıkladı. Ekonominin seyri için kritik öneme sahip olan Ocak ayı faiz kararı için gözler şimdi PPK toplantısına çevrildi. Peki, TCMB'nin Ocak ayı faiz kararı hangi tarihte duyurulacak? İşte, 2025 yılına ait TCMB toplantı tarihleri...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini duyurdu. TCMB, 2025 yılı boyunca dört adet Enflasyon Raporu ve iki Finansal İstikrar Raporu yayımlayacak. Peki, yılın ilk faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte TCMB 2025 faiz kararı...
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YILIN İLK TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB 2025 toplantı tarihleri açıklandı. PPK, yılın ilk toplantısını 23 Ocak 2025 tarihinde yapacak.
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TCMB SON FAİZ KARARI NE OLDU?
PPK, en son Aralık faiz kararını açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirilmesine karar verildi.
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