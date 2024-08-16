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        Haberler Bilgi Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ağustos faiz beklenti anketi

        Beklenti anketi yayınlandı: Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Yerel piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ağustos faiz kararına döndü. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı. Öte yandan, AA Finans'ın 13 ekonomistle yaptığı beklenti anketi de yayınlandı. Peki, Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 08:37 Güncelleme: 16.08.2024 - 08:37
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        • 1

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayı faiz oranı kararı için geri sayım başladı. Öte yandan, 13 ekonomist ile gerçekleştirilen beklenti anketi yayınlandı. Analistler, yıl sonu politika faizinin yüzde 40 ile 50 arasında değişeceğine dair görüş bildirdi. Peki, Merkez Bankası Ağustos faiz oranı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

        • 2

          MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos faiz kararı 20 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00'de açıklanacak.

        • 3

          MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

          AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

        • 4

          YIL SONU POLİTİKA FAİZ ORANINDA NE BEKLENİYOR?

          Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

          Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.

          Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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