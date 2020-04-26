Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizci dün Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'nin yardımıyla Türk Hava Yollarına ( THY) ait tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, tahliye edilen 68, 71 ve 77 yaşlarındaki 3 Yunan denizci Türk hükümeti ve Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Yunan makamlarının resmi talebi üzerine, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'nin yardımıyla ülkede mahsur kalan 3 Yunan denizci dün THY'nin tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Tahliye edilen denizcilerin uçaktan indikten sonra Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'ne ait özel bir araçla Edirne'deki İpsala sınır kapısına götürüldüğü belirtildi.