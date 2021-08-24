Türkiye Çekya kadın voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte büyük bir merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçı olan Türkiye Çekya voleybol karşılaşması TRTSpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maçın tarihi ve saati ise henüz açıklanmadı.