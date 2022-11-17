Türkiye Çekya maçı ne zaman ve nerede oynanacak? Türkiye Çekya milli maçı hangi gün ve hangi şehirde oynanacak? Türkiye Çekya maçı biletleri ne kadar?

Türkiye Çekya maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

Türkiye Çekya maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Son olarak yer aldığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda 6'da 6 yaparak B Ligi'ne yükselmeyi başaran A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. İşte, zorlu maçın günü, saati, yayıncı kanalı ve nerede oynanacağına ilişkin tüm bilgiler...

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