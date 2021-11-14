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Türkiye - Cebelitarık yazar yorumları

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 9. maçında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Maç öncesi karamsar bir tablo varken lider Hollanda ve Norveç'in takılmasıyla direkt Katar'a gitme şansı bile doğan millilerin durumunu spor yazarları değerlendirdi

14.11.2021 - 10:30 | Güncelleme: FUTBOL

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: TFF, risk almadı ama o takım üzerindeki negatif enerji Karadağ maçına da Hollanda felaketine de yansıdı. Hollanda sonrası Kuntz'un gelişi ile hiç olmazsa yara sarıldı. Negatif enerji ortadan kalktı. 97. dakikada attığımız penaltı golü ile Letonya'yı yenince hava pozitife döndü. İşte bu pozitif enerji Cebelitarık karşısında 6-0 kazanmamızı değil belki ama Norveç'in evinde Letonya'ya takılmasına neden olmuş olabilir.

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: Ellerimizle verdiğimiz avantaj direksiyonu yeniden elimizde. Salı günü Norveç, Hollanda'yı asla yenemez. Biz de Karadağ'da yenilmemek bile bizi 2. yapabilir. Gel de Karadağ maçındaki o saçma baraj hatası yüzünden yenilen gole yanma. O maçtan kaybedilen 2 puan yazsak bugün 2.liği neredeyse garantilemiştik.

  • İBRAHİM YILDIZ: Dünya Kupası eleme maçlarında yaşadığımız inişli-çıkışlı grafiğimiz mutlu sonla bitti. Cebelitarık maçını farklı kazanarak yaşadığımız büyük sevinçle gururlandık. Norveç’in sürpriz diyebileceğimiz golsüz biten maçla umutlu bir bekleyişe geçtik.

  • BİLAL MEŞE: Dedik ya, bu oyunda her zaman evdeki hesap, maalesef çarşıya uymuyor! Hiç aklınıza gelir miydi, Letonya ve Karadağ’a puan kaybedeceğimiz? O kayıplar bizi bu hale düşürdü! Yani nehir de değil, çayda boğulduk, çayda! Şu sıralarda elde kalem, hesaplar yapıyoruz. 

  • BİLAL MEŞE: Demem o ki, kendi göbeğimizi daha önceden kesebilirdik, beceremedik, başkalarından yardım bekler hale gelmiştik. Şimdi sonuna kadar bu şansımızı kovalayacağız. Kaldı ki bu ekip, zor günlerin takımıdır. Bu özellik genlerimizde var, bunu dün bir kez daha kanıtladılar bize...

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