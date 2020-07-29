Türkiye Bursları ile eğitim alan uluslararası öğrenciler, Türkiye'ye minnettar

AA

Türkiye’nin sağladığı yükseköğrenim burs programları, 2012'de "Türkiye Bursları" adıyla markalaştı. Burs programlarına, 2020'de 171 farklı ülkeden 155 binden fazla başvuru alındı.

Türkiye Bursları ile eğitim alarak bu yıl mezun olan uluslararası öğrenciler, Ankara'da düzenlenen "9. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni" töreninde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Zimbabve'den Türkiye'nin sağladığı burs programıyla 2013'te gelen Vaidah Simbiso Chemuru, burada büyüdüğünü ve kendisi için her şeyin değiştiğini söyledi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Chemuru, "Ben Türkiye'ye ilk başta alışamadım. Bayağı zorlandım. Ama, 7 yıl içinde Türkçe öğrendim. Şimdi Türk gibi hissediyorum. Burada büyüdüm, Türk milletiyle kaldım. Farklı bir kültürü öğrendim. Ben artık Türk'üm, o kadar değiştim." ifadelerini kullandı.

Chemuru, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na hazırlandığını belirterek "İnşallah kazanırsam burada uzmanlık yapacağım. Dahiliye istiyorum ve kazanırsam 5 yıl daha burada kalacağım. Daha sonra belki ülkeme geri dönerim." değerlendirmesinde bulundu.

YTB'nin bir aile gibi her konuda kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Chemuru, "Bugün mezun oldum. YTB'ye çok minnettarım. Çünkü ülkemde okula gitmek çok pahalı. Bana YTB tarafından bir fırsat verildi. Buraya geldim, hiç para vermedim. Şu anda YTB sayesinde doktorum." diye konuştu.

- "İyi ki YTB var, iyi ki Türkiye var"

İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Tarih alanında doktorasını tamamlayan Fayzullakhon Otakhonov da Özbekistan'dan Türkiye'ye 2013'te geldiğini söyledi.

Otakhonov, "Türkiye Bursları'na ilk başvurduğumda kazanamadım. Ama umudumu kesmedim. Tekrar başvurdum ve ikinci yıl kazandım. Allah'a şükür buradayım." diye konuştu.

Tezini vermek üzere olduğunu kaydeden Otakhonov, "Burada ben kazandım, ailem de kazandı. Ailem de burayı vatanı gibi hissetti. Yabancı gibi hissetmedik. Türkiye ile Özbekistan kültür, din ve dil olarak aynı olduğu için yabancı hissetmedik, zorluk da çekmedik. Vatanımız gibi yaşadık." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin verdiği burs için minnettarlığını dile getiren Otakhonov, "Biz YTB ile aile gibi olduk. Burada sadece eğitim almadım, sosyal aktivitelere, sempozyum ve konferanslara da katıldım. YTB'nin düzenlediği programlarla Türkiye'yi gezdik. Bugün mezun oluyorum, çok heyecanlıyım. İçim heyecan dolu. İyi ki YTB var, iyi ki Türkiye var." değerlendirmesinde bulundu.

Otakhonov, doktora tezini bitirdikten sonra Türkiye'de akademisyen olarak bir süre tecrübe edinmeyi planladığını söyledi.

- "YTB'ye çok teşekkür ederim"

Türkiye Bursları ile Marmara Üniversitesinde Radyo, Televizyon ve Sinema eğitimi alarak mezun olan Endonezyalı Arleen Emerson ise Türkiye'ye 2015 yılında 19 yaşındayken geldiğini söyledi.

Hayatında birçok şeyin Türkiye Bursları ile değiştiğine dikkati çeken Emerson, "Neredeyse burada büyüdüm. Burada yeni arkadaşlarla, hocalarla tanıştım. Gerçekten hayatımda birçok şey değişti. İlk yıllarda alışmakta zorlandım." dedi.

Endonezya'dan birkaç iş teklifi aldığını kaydeden Emerson, güzel bir iş bulması durumunda Türkiye'de kalabileceğini dile getirdi.

Emerson, desteklerinden dolayı YTB'ye teşekkür ederek "YTB İstanbul Ofisi öğrencilere çok yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.