Türkiye Bulgaristan kadın voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte voleybol dünyasında gözlerin çevrildiği maçla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Bulgaristan voleybol maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Bulgaristan voleybol mücadelesi TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE BULGARİSTAN CANLI YAYIN (19.00)