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        Haberler Spor Voleybol Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Elemeleri Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? - Voleybol Haberleri

        Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman? Olimpiyat Elemeleri Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

        Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçı kapsamında Bulgaristan ile karşılaşıyor. Karşılaşma öncesi Türkiye-Bulgaristan voleybol maçının tarihi ve zorlu mücadalenin kaçta başlayacağı voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Elemeleri Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 19:45 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:45
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        • 1

          2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında Porto Riko engelini geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı B Grubu ikinci maçında Bulgaristan karşısına çıkıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak zorlu maç öncesi Türkiye-Bulgaristan voleybol maçının tarihi sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Elemeleri Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

          Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, 17 Eylül Pazar günü (TSİ) 07.00'de başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE - BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlacak.

        • 4

          FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2023

          17 Eylül: 07.00 Türkiye-Bulgaristan

          19 Eylül: 07.00 Türkiye-Peru

          20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin

          22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

          23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

          24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

        • 5

          ELEMELER ÜÇ ÜLKEDE OYNANIYOR

          Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.

        • 6

          Gruplar şu şekilde:

          A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

          B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

          C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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