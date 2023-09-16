Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman? Olimpiyat Elemeleri Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?
Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçı kapsamında Bulgaristan ile karşılaşıyor. Karşılaşma öncesi Türkiye-Bulgaristan voleybol maçının tarihi ve zorlu mücadalenin kaçta başlayacağı voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Elemeleri Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı tarihi ve saati...
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında Porto Riko engelini geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı B Grubu ikinci maçında Bulgaristan karşısına çıkıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak zorlu maç öncesi Türkiye-Bulgaristan voleybol maçının tarihi sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Elemeleri Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
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FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, 17 Eylül Pazar günü (TSİ) 07.00'de başlayacak.
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TÜRKİYE - BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlacak.
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FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2023
17 Eylül: 07.00 Türkiye-Bulgaristan
19 Eylül: 07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika
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ELEMELER ÜÇ ÜLKEDE OYNANIYOR
Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.
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Gruplar şu şekilde:
A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna
B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru
C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.
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