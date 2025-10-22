Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı yeniden başlıyor. E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, son iki maçta aldığı farklı galibiyetlerin ardından Bulgaristan karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Art arda gelen 6-1 ve 4-1'lik zaferlerle moral bulan ay-yıldızlılar, taraftar desteğini arkasına alarak grubun kaderini belirleyecek maça çıkacak. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde bir kez daha sahneye çıkıyor. E Grubu’nda ikinci sırada yer alan ay-yıldızlılar, son haftalarda sergilediği etkileyici performansla dikkat çekiyor. 6-1 ve 4-1’lik galibiyetlerle moral depolayan milliler, sıradaki rakibi Bulgaristan karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise büyük bir merakla maçın tarihini, saatini ve yayın detaylarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 saat 20.00'de oynanacak.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
15 KASIM
20:00 Türkiye - Bulgaristan
18 KASIM
22:45 İspanya - Türkiye