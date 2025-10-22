A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde bir kez daha sahneye çıkıyor. E Grubu’nda ikinci sırada yer alan ay-yıldızlılar, son haftalarda sergilediği etkileyici performansla dikkat çekiyor. 6-1 ve 4-1’lik galibiyetlerle moral depolayan milliler, sıradaki rakibi Bulgaristan karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise büyük bir merakla maçın tarihini, saatini ve yayın detaylarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...