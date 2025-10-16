Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?
A Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı ağırlıyor. Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Türkiye-Bulgaristan karşılaşmasının maç biletlerinin satışa sunulacağı tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?" İşte Türkiye-Bulgaristan maçı tarihi ve saati...
Türkiye-Bulgaristan maçı için geri sayım başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri oynadığı futbolla adından sıklık söz ettiren ay-yıldızlılar, E Grubu'nda çıktığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. A Milli Takımı, Bulgaristan karşısında puan ve puanlar alması durumunda play-off'a adını yazdırmayı garantileyecek. Peki, "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Bulgaristan maçı biletleri satışa çıktı mı?" İşte detaylar...
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 saat 20.00'de oynanacak.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
OLASI SENARYOLAR
Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde grubunu lider olarak bitirmesi de mümkün. Bunun için İspanya’yı farklı bir skorla devirmesi ve Bulgaristan maçını da kazanması gerekiyor.
Eğer Türkiye grubunu ikinci sırada bitirirse play-off ile Dünya Kupası'na katılma şansı olacak. Türkiye, play-off'a kalırsa orada da 2 maç oynayacak. Bunlar yarı final ve final şeklinde olacak.
Muhtemel 2. torbada; Polonya, İskoçya, Macaristan, Çekya, 3. torbada ise Romanya, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk gibi takımlar yer alacak. 1. torbada yer alarak İtalya, Ukrayna ve Galler gibi güçlü takımlarla eşleşmeyeceğiz.
TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Türkiye - Bulgaristan maçı biletleriyle ilgili olarak henüz açıklama gelmedi. Biletlerin satışa sunulacağı tarih belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
EN YÜKSEK İHTİMAL İSVEÇ
Türkiye simülasyona göre play-off turu yarı final maçında yüzde 23 ihtimalle İsveç ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibin Moldova'nın rakibi olmasına ise yüzde 16 olasılık verildi.
PLAY-OFF'LARDA HANGİ TAKIMLAR GELEBİLİR?
A Milli Takım play-off'larda 4. torbadan gelecek takımla oynayacak. Tahmini olarak 4. torbada İsveç, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda, Moldova yer alacak. İkinci turda ise 2. veya 3. torbadan kazanan takımlarla karşılaşma ihtimalimiz bulunuyor.
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
15 KASIM
20:00 Türkiye - Bulgaristan
18 KASIM
22:45 İspanya - Türkiye
2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU PUAN DURUMU
1. İSPANYA 12
2. TÜRKİYE 9
3. GÜRCİSTAN 3
4. BULGARİSTAN 0