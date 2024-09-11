Türkiye bu olayı konuşuyor! 15 yaşındaki Hatice nerede?
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, kayıp Hatice'nin izini sürüyor. 15 yaşındaki Hatice'nin para karşılığında 55 yaşındaki Ahmet isimli şahsa verildiği iddia edildi.
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, kayıp Hatice’nin izini sürüyor.
15 yaşındaki Hatice’nin para karşılığında 55 yaşındaki Ahmet isimli şahsa verildiği iddia edildi.
ANNE AYŞE 15 YAŞINDAKİ KIZINI 55 YAŞINDAKİ AHMET’E Mİ VERDİ?
Canlı yayına katılan Ayşe hakkında, köyün muhtarı bazı duyumlar aldığını dile getirdi. Ayşe’nin, 15 yaşındaki kızı Hatice’yi para karşılığında verdiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine anne Ayşe canlı yayında sinir krizi geçirdi.
KAYIP HATİCE ŞU AN NEREDE?
Baba Ramazan, kızının acilen bulunmasını istedi. Anne Ayşe de kızının bulunmasını isterken kızının kaybolmasıyla bir ilgisinin olmadığını söyledi.