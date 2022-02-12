Türkiye bu işçiyi konuşuyor

İHA

Gaziantep’te göçük altında kalarak yaralanan işçinin üstünün kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istememesi yürek burktu. O anların görüntüsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz” dedi.

Gaziantep’te ev inşaatında yaşanan göçüğün altında kalarak yaralanan işçinin üstünün kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istemediği anların görüntüsünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. İşçinin yaralı haldeyken gösterdiği ambulans hassasiyeti izleyenleri duygulandırırken görüntü binlerce beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüleri paylaşan Bakan Koca, “Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” ifadelerini kullandığı paylaşımında geçmişe atıf yaptı.

“AMBULANS 'SİZİ ALMAYA GELİYOR DİYE' TERTEMİZ"

Paylaşımında işçiye seslenen Bakan Koca, “İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. “Bu devlet malı, benim üzerim kirli” diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” ifadelerini kullandı.

“BİR ŞEYİM YOK" DEYİP AMBULANSA BİNMEK İSTEMEDİ

Sağlık çalışanının yaralı işçiyi ambulansa bindirmek için ikna etmeye çalıştığı anlar görüntüye yansırken işçinin üzerinin betondan dolayı kirlendiğini gösterip “Bir şeyim yok” diyerek binmek istememesi izleyenlerin yüreğini burktu.