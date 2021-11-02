Türkiye Boks Federasyonu seçimi öncesi tedbir kararı

Türkiye Boks Federasyonu'nda yarın yapılması planlanan seçim öncesi başkan adayı Selçuk Aydın'ın açtığı dava ile Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi ihtiyati tedbir kararı verdi.

Başkan Adayı Selçuk Aydın, "Seçim sürecinin ana statüye göre yürütülmemesi ve oluşturulan haksız rekabet ortamı için açmış olduğumuz dava neticesinde Türkiye Boks Federasyonu Genel Kuruluna İhtiyati Tedbir kararı konulmuştur. Türkiye bir hukuk devletidir" açıklamasında bulundu.