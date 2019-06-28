Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Bisiklet Federasyonu, son üç yılda olduğu gibi önümüzdeki süreçte de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu bir World Tour yarışı standardında düzenlemeye devam edecek ve bir sonraki yıl yeniden World Tour takviminde yer almak için gerekli çalışmaları yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

Organizasyonun Türkiye'ye verildiği tarihte yarışa katılacak World Tour takımlarının belirli bir kısmının Dünya Bisiklet Birliği (UCI) tarafından garanti edildiği ifade edilen açıklamada, şu görüşler paylaşıldı:

"Daha sonra yapılan kural değişikliğiyle katılımlar tamamen takımların kendi inisiyatifine bırakılmıştır. Bu durum katılım bedellerinin katlanarak artmasına yol açarken, Avrupa dışındaki organizasyonlara da ciddi maddi yükler getirmiştir. 2018 yılında gerçekleşen organizasyona 9 World Tour, 10 Pro Continental ve Milli Takımımız katılmıştır. 2019 yılında gerçekleşen organizasyona ise 6 World Tour, 10 Pro Continental ve Milli Takımımız katılmıştır. Her iki organizasyona katılan UCI World Tour gözlemcileri, yarışın parkur, lojistik, konaklama gibi çalışmalarının uluslararası standartların üzerinde olduğundan sözlü ve yazılı olarak bahsetmişlerdir. Söz konusu organizasyonlarda takımların davet edilmesi ve katılım ücretleri gibi tüm sorumluluklar da zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmiştir."

UCI tarafından 2020 yılında ilk kez ve en üst seviyede gerçekleşecek ProSeries yarış takviminde Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun da yer alacağı ifade edilen açıklamada, "Bu yarışa yine World Tour seviyesinde takımların katılması beklenmektedir. Fakat UCI tarafından ortaya konan 10 World Tour takımı bulma zorunluğu ve diğer taraftan bunun takımların iradesine bırakılmış olması, mevcut şartlar altında yeterli sayıya ulaşmamıza engel olmuştur. 2016 yılında World Tour kategorisine yükselmeden önceki yıllarda da benzer şekilde takımların katılımında sıkıntılar yaşanmış olup, eksikliğe istinaden UCI’dan alınan özel izinlerle organizasyon ancak gerçekleştirilmiştir. Türkiye Bisiklet Federasyonu, son üç yılda olduğu gibi önümüzdeki süreçte de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu bir world tour yarışı standardında düzenlemeye devam edecek ve bir sonraki yıl yeniden World Tour takviminde yer almak için gerekli çalışmaları yapacaktır." görüşleri aktarıldı.