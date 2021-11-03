Türkiye Bisiklet Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın konferans salonunda gerçekleşti. Emin Müftüoğlu ve Muhammet Berat Alphan'ın yarıştığı genel kurulda, 242 oyun 152'sini alan Emin Müftüoğlu, 5 yıl sonra yeniden federasyon başkanı seçildi. Diğer aday Muhammet Berat Alphan 86 oyda kaldı

Emin Müftüoğlu başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Fikret Hayali, Bahattin Akyön, Arif Öztan, Mehmet Samsa, Alper Önoğlu, Metin Cengiz, Mehmet Sarıtaş, Kenan Güler, Elif Merve Ertekin, Fatih Erdöl, Özgür Taylan Budak, Özhan Özgöbek, Bayram Keskin, Bülent Özçelik.