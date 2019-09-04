04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en büyük 10 organizasyonundan birisi olan Dünya Motokros Şampiyonası’nın düzenleneceği Afyonkarahisar’da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Afyonkarahisar Valiliği'nin destekleri, Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde geçen yıl ilk kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın ikincisi için hazırlıklar devam ediyor. Ülke sınırlarını aşan tanıtım potansiyeli nedeniyle Cumhurbaşkanlığı himayesine de alınan şampiyona öncesi yarış pistinde ve alanda çalışmalar sürüyor. “Senin Şehrin Senin Festivalin Afyonkarahisar" şeklinde yeni bir tanıtım sloganı ön planı çıkarılan şampiyona öncesi sporcuların malzemeleri de tırlar ile gelmeye başladı. Festival alanında çadırlar ve sahneler kuruluyor. Şampiyonayı binlerce kişi alana gelerek izlerken, milyonlarca kişi de ekranları başında izleme fırsatı bulacak.
“ŞAMPİYONANIN YAPILACAĞI SAHA HAZIR DURUMDA”
6-7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da tüm dünyanın buluşacağını söyleyen Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, sporcuların kullanacağı ekipman ve malzemelerin TIR'lar ile gelmeye başladığını dile getirdi. Akülke, "Türkiye bir Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor. Hem de dünyanın en büyük 10 organizasyonundan birine hazırlanıyor. Dünya şampiyonasının 17. ayağı 6-7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleşecek. Şuanda hazırlıklarımız son safhaya geldi. Takımlar an itibari ile 14 tane TIR'ımız alana girdi. Takım TIR'ları girmeye başlıyor. Şuanda Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarında inanılmaz bir şekilde gelenler var. Yabancı sporcularımız Cuma gününe kadar Afyonkarahisar'da olacak. Şu anda şampiyonanın yapılacağı saha hazır durumda. Teknik ekip yurt dışında geldi ve son kontrollerini yapıyorlar. Ayrıca Afyon Motosiklet Festivali hazırlıkları da tüm hızıyla sürüyor. Sponsor firmalar ve federasyonlar gelmeye başladı. Türkiye dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birine Afyonkarahisar'da ev sahipliği yaparken yılın en büyük festival ve organizasyonuna hazırlanıyor. 6-7-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da tüm dünya buluşacak. Bilet satışlarının geçen yıla oranla 4'e katladığını söyleyen Akülke, yurt içi ve yurt dışından şampiyonaya büyük bir ilginin olduğunu vurguladı. Akülke, "Geçen yıl yaşadığımız sıkıntıların tamamını gidermiş olduk. Halkımız organizasyona inanılmaz ilgi gösteriyor. Bu ilgiden dolayı da teşekkür ediyoruz halkımıza" diye konuştu.
ŞAMPİYONA CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNE ALINDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şampiyonayı himayelerine alarak Afyonkarahisar'ı onurlandırdığını ifade eden Akülke, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizi onurlandırarak, Afyonkarahisar'ı onurlandırarak şampiyonayı himayelerine aldılar. Muhtemelen katılımları gerçekleşecek. İnşallah Cumhurbaşkanımızı organizasyonumuza bekliyoruz” dedi.
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