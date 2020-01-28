28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı Elazığ'da yapılacak
Daha önce İzmir’de yapılması planlanan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı, 6,8 şiddetindeki depremin ardından dayanışma amacıyla Elazığ’a alındı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBB Başkanı Fatma Şahin, bölgede incemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Şahin, TBB Encümen Toplantısını İzmir'de yapmayı planladıklarını ancak depremin ardından dayanışmayı pekiştirmek amacıyla Elazığ'a geldiklerini belirtti.
Elazığ’ın Sürsürü Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği’yle deprem başlığı altında acil afetle ilgili toplanacaklarını, koruyucu ve önleyici tedbirler alacaklarını kaydetti.
Daha önce yaptıkları akıllı şehirler toplantısındaki konulardan birinin de afetler olduğunu belirten Şahin, konunun önemini bir kez daha anladıklarını vurguladı.
Deprem Master Planı'nın önemine de dikkati çeken Şahin, "Her şehrin deprem master planını elimize almamız ve belediye başkanı olarak bunun uygulamalarını takip etmemiz gerekiyor. Konuyla ilgili odalar ve üniversitelerle yoğun bir şekilde bunun çalışmasını yapıyoruz. Biz yaptığımız bu çalışmayı Türkiye geneline yaymak istiyoruz ve riski yüksek olan şehirler başta olmak üzere deprem master planlarını uygulamada yardımcı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin deprem sonrası müdahalede eskiye göre daha iyi yerlerde olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:
"Önceki depremlerde aylarca enkazın altında vatandaşlarımızın kurtarılamadığını hatırlıyorum. Biz burada koruyucu önleyici tedbirleri hayatımızın bir parçası haline getirmek zorundayız. Yaşanılan bütün sorunlar aslında birer sonuç. Daha az maliyetli olanlar ise koruyucu önleyici tedbirler. Şehircilik açısından bunlar olması gereken şeyler. Güncel olarak teknolojik altyapıyı oluşturup, deprem master planlarımızı bunun üstüne konumlandırmamız gerekiyor. Felaketlerin yaşanmaması için en önemli olan kuralları baştan koyup, bunları takip edip izlemek. Denetimleri yapıp, kuralları ciddi bir şekilde koymanız gerekiyor. Yapılan çalışmaları sahaya yaymak gerekiyor. Toplumsal bilinci oluşturup, vatandaşın ne yapıp ne yapmayacağını iyice anlatmak gerekiyor. Kurumsal altyapıyı ve toplumsal bilinci teknolojiyle birleştirince, ne kadar şiddetli olursa olsun sarsıntılar, buna karşı ne yapacağını bilen bir toplum, bunu yönetebilir. Kurumlar bunu görerek hareket ediyor ve yaralar çok hızlı bir şekilde sarılıyor."
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