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        Haberler Spor Voleybol Türkiye Belçika voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün Belçika Filenin Sultanları maçı var mı, yok mu? - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları çeyrek final için sahada! Türkiye Belçika voleybol milli maçı ne zaman?

        2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki 5 maçını da kazanan ve lider olarak son 16 turuna yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Belçika ile çeyrek finale yükselme maçına çıkıyor. Peki, Filenin Sultanları'nın Belçika karşısındaki son 16 turu voleybol maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 19:22 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:22
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        • 1

          Türkiye Belçika son 16 turu maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Milletler Ligi'nin şampiyonu olan ve 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden biri olan Filenin Sultanları, çeyrek finale yükselmekten başka bir şey düşünmüyor. İşte, Türkiye Belçika voleybol son 16 turu maçı hakkında detaylar...

        • 2

          TÜRKİYE BELÇİKA SON 16 TURU MAÇI NE ZAMAN?

          C Grubu'nu lider bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda A Grubu'nun 4.'sü olan Belçika ile karşılaşacak.

          Millilerimizin zorlu mücadelesi 27 Ağustos Pazar günü oynanacak.

        • 3

          A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI

          18 Ağustos: Türkiye 3-0 İsveç

          20 Ağustos: Türkiye 3-0 Azerbaycan

          21 Ağustos: Çekya 1-3 Türkiye

          23 Ağustos: Türkiye 3-0 Yunanistan

          24 Ağustos: Türkiye 3-0 Almanya

        • 4

          Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

          Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

          Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

        • 5

          Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

          Pasör çaprazı: Melissa Vargas

          Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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