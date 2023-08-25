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        Haberler Spor Voleybol Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman ve hangi gün? Türkiye Belçika voleybol son 16 turu maçı hangi kanalda? - Voleybol Haberleri

        Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman ve hangi gün? Türkiye Belçika voleybol son 16 turu maçı...

        2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, C Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırarak büyük bir başarıya imza attı. Millilerimizin son 16 turundaki rakibi ise Belçika oldu. Peki, Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 09:29 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:29
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        • 1

          Türkiye Belçika son 16 turu maçı için arıtk geri sayım başlamış durumda. 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda oynadığı tüm grup maçlarını kazanan ve lider olarak grubunu tamamlayan millilerimiz artık gözünü son 16 turuna dikti. İşte, Türkiye Belçika voleybol son 16 turu maçı hakkında ayrıntılar...

        • 2

          TÜRKİYE BELÇİKA SON 16 TURU MAÇI NE ZAMAN?

          C Grubu'nu lider bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda A Grubu'nun 4.'sü olan Belçika ile karşılaşacak.

          Millilerimizin zorlu mücadelesi 27 Ağustos Pazar günü oynanacak.

        • 3

          A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI

          18 Ağustos: Türkiye 3-0 İsveç

          20 Ağustos: Türkiye 3-0 Azerbaycan

          21 Ağustos: Çekya 1-3 Türkiye

          23 Ağustos: Türkiye 3-0 Yunanistan

          24 Ağustos: Türkiye 3-0 Almanya

        • 4

          Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

          Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

          Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

        • 5

          Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

          Pasör çaprazı: Melissa Vargas

          Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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